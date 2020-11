Dutch MPs have been left stunned after Trump declared himself the winner in the US presidential elections without actually having won it. Some of the MPs have even called upon the Dutch government to set out and explain some basic democratic principles to the US.

D66 Member of Parliament Sjoerd Sjoerdsma has called on the Minister for Foreign Affairs Stef Blok and European allies to clarify that Trump’s claim is not yet recognized.

Het is niet aan ons om de Amerikaanse president te kiezen, het is wel aan ons om bevriende democratieën bij de les te houden. Blok moet samen met Europese bondgenoten duidelijk maken dat wij Trumps overwinningsclaim niet kunnen erkennen en dat álle stemmen geteld moeten worden. — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) November 4, 2020

“It is not up to us to elect the US president, it is up to us to educate friendly democracies,” the MP tweeted.

Groenlinks leader Jesse Klaver agrees. He wrote on Twitter that the Dutch government should call on Trump to comply with the rules of democracy.

De situatie in de VS laat zien hoe belangrijk het is om te stemmen. Maar ook hoe gevaarlijk het is als een president de democratie ondermijnt door de winst te claimen voor alle stemmen zijn geteld. De Nederlandse regering moet Trump oproepen de democratische regels na te leven. — Jesse Klaver (@jesseklaver) November 4, 2020

“The situation in the US shows how important it is to vote. But also how dangerous it is for a president to undermine democracy by claiming profit before all votes are counted,” Klaver tweeted.

Karabolut, a member of the Socialist Party, called upon Mark Rutte to send out a firm reaction regarding Trump’s ‘anti-democratic attitude’.

Trump’s claim op de overwinning, terwijl de verkiezingsuitslag nog niet binnen is en zijn anti-democratische houding, vereist een duidelijke repliek: president Trump, respecteer de democratie! Toch @MinPres ?#Election2020 — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) November 4, 2020

And of course, there’s also Wilders who, as one expects, has a different opinion:

Just like you and everybody else, we’re also watching this nailbiting race. Good luck managing those feelings American readers!

